DHPP elucida homicídio ocorrido em Mossoró; motivação seria uma dívida da vítima com uma facção. Magdiel Ferreira de Freitas [FOTO], de 33 anos, foi assassinado a tiros no dia 27 de maio de 2024, no bairro Bom Jardim. Nesta quarta-feira (26), a equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa prendeu Érico Vinicius do Nascimento, suspeito de participar do crime. Ele foi preso no bairro Sumaré. Com ele, os policiais encontraram uma escopeta calibre 12, mesmo calibre utilizado no homicídio, mas ainda não se sabe se trata-se da mesma arma. Após o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública, onde ficará à disposição da justiça.