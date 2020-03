Polícia prende um dos três assassinos do traficante Klinsmann

FOTO: POLÍCIA CIVIL DO RN

Dido, junto com Clefftony Melo Gomes da Silva e Luan Carlos Menino Pereira, o “Luan do Pirrichil”, são suspeitos de matarem Klismann Lucas dos Santos Martins.

O homicida Antônio Lúcio da Silva Junior, o Dido, de 24 anos, foi preso pelo Polícia Civil nesta quarta-feira, 13, na Favela do Pirrichil, no Grande Alto São Manoel, em Mossoró-RN.

O crime ocorreu no dia 04 de janeiro de 2019, na Rua Pedro Ciarlini, em frente à Granja bairro Alto de São Manoel, em Mossoró. O crime foi premeditado e por motivo fútil.

O caso foi investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção da Pessoa (DHPP), de Mossoró, que após identificar os autores, representaram pela prisão preventiva dos três.

Dido foi capturado e agora a Policia Civil pede ajuda da população, através do 181, para localizar e prender os outros dois criminosos que estão foragidos.