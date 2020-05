Potiguar E&P vai investir R$ 600 milhões na região de Mossoró em 3 anos

O senador Jean Paul Prates informou que participou nesta segunda-feira (06) de uma reunião com a governadora Fátima Bezerra e comitiva da Petrorecôncavo, empresa do ramo de petróleo que comprou 34 campos de petróleo maduros do Polo Riacho da Forquilha no Rio Grande do Norte

O senador Jean Paul Prates participou nesta segunda-feira (06) de uma reunião com a governadora Fátima Bezerra e comitiva da Petrorecôncavo, empresa do ramo de petróleo que comprou 34 campos de petróleo maduros do Polo Riacho da Forquilha no Rio Grande do Norte.

A Petrorecôncavo vai operar no Rio Grande do Norte através da empresa subsidiária, Potiguar E&P. Vai trabalhar a longo prazo visando maximizar o fator de revitalização das áreas já exploradas no Rio Grande do Norte.

Ao lado do senador Jean Paul Prates, está a deputada estadual Isolda Dantas, do PT, de Mossoró. A deputada comemorou a chegada da Petrorecôncavo através de sua subsidiária Potiguar E&P. "Vai gerar emprego, renda e desenvolvimento", destaca.

Marcelo Magalhães ressaltou que Petrorecôncavo se tornará a maior produtora independente de petróleo do país com o negócio e assegurou que a empresa vai trabalhar em um projeto de crescimento robusto da produção.

"Para iniciar as atividades no RN, previsto para o mês de outubro, após cumprir etapas de licenciamentos e autorizações junto aos órgãos reguladores, a corporação está constituindo empresa local - a Potiguar E & P (Exploração e Produção) - que terá sede em Mossoró e deverá gerar pelo menos 200 empregos diretos, nas bases de produção, além dos funcionários que atuarão no setor administrativo", de Marcelo Magalhães.

A Potiguar E & P também vai explorar a produção de gás natural e o presidente da companhia já adiantou que pretende criar as condições necessárias para oferecer gás a preço mais competitivo. “Temos que agradecer essa recepção maravilhosa e destacar que o nosso projeto deverá causar um impacto muito positivo para o estado”, afirmou o presidente da companhia baiana.

Magalhães destacou que a chegada da empresa ao estado vai gerar quase 300 empregos diretos com a instalação de três sondas de operações nos primeiros 5 meses de operação e investimento inicial de quase R$ 600 milhões, trazendo um incremento para economia de Mossoró e região.

O presidente estará nesta terça-feira em Mossoró para se reunir com empresários (Grupo Rede Petros) e tratar sobre os investimentos na região.

Na reunião com a governadora Fátima Bezerra, Marcelo Magalhães anunciou o Gerente Geral da Potiguar E&P no estado, Juan Alves, potiguar nascido em Currais Novos, que irá comandar a operação da empresa na região.

Atualmente, os campos (34) de petróleos do Riacho da Forquilha produzem cerca de 6.000 mil barris por dia. A meta é da Potiguar E&P é pelo menos dobrar a produção nos próximos anos, assim como fez no Estado da Bahia, onde opera a serviço da Petrobras há 17 anos.

O MOSSORO HOJE, o senador Jean-paul Prates disse que o início das atividades da Potiguar E&P não quer dizer que a Petrobras vai recuar em seus investimentos na região. Ele disse que a ideia é lutar que a companhia continue e amplie os investimentos no RN.

A governadora mostrou entusiasmo com a aquisição desses campos pela Petrorecôncavo e ressaltou a importância do fortalecimento da cadeia produtiva do setor petrolífero, pois desde que a Petrobras reduziu a exploração de petróleo no RN, gerou desemprego e queda na arrecadação de impostos.

“Se essa empresa não adquirisse esses campos, eles certamente seriam devolvidos e nós teríamos muitos postos de empregos fechados. Agora podemos contar com uma nova fase na exploração de petróleo no estado”, reafirmou Fátima.

Participaram da reunião o senador Jean Paul Prates e a deputada estadual Isolda Dantas e, da equipe do governo, estavam presentes o vice-governador Antenor Roberto, o secretário Jaime Calado (Desenvolvimento Econômico), acompanhado do coordenador de desenvolvimento energético, Hugo Fonseca, a presidente da Potigás, Larissa Dantas, e o diretor do Idema, Leon Aguiar. Representando o setor produtivo, estavam Vilmar Segundo, presidente do Crea-RN (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) e Vilmar Pereira, vice-presidente da Fiern (Federação das Indústrias do RN).