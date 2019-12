Governo reforça apoio do estado para permanência da Petrobras do RN

A retração de investimentos da Petrobras nas atividades de produção e exploração da campos maduros no Rio Grande do Norte e em outros estados nordestinos tem causado preocupação para toda a cadeia produtiva do setor.

O tema foi debatido na noite desta segunda-feira (26) com o governador em exercício, Antenor Roberto, que recebeu o geólogo e ex-diretor de Exploração e Produção da Petrobras, durante os anos de 2003 a 2012, Guilherme Estrella.

Em visita ao estado, Estrella e representantes do sindicato dos Petroleiros do RN (SINDIPETRO-RN) falaram sobre a necessidade de uma campanha conjunta pela permanência da estatal no RN.

Veja mais:

Transferências de empregados da Petrobrás poderá causar crise no RN

Sindicato aciona o MPT para evitar a saída da Petrobras do RN

Senado convoca presidente da Petrobras para explicar saída do NE





Antenor Roberto destacou que a governadora Fátima Bezerra é forte defensora da permanência da Petrobras no RN e no Nordeste, inclusive o tema foi pauta na reunião do Consórcio Nordeste realizada no mês de setembro no Rio Grande do Norte.

No primeiro semestre, a governadora Fátima se reuniu com o presidente da companhia, Roberto Castello Branco, e desde então tem buscado uma nova audiência para, junto com a bancada federal e representantes da classe trabalhadora, discutir acerca da importância social e econômica da empresa para a sociedade potiguar.

Para Guilherme Estrella, a gestão integrada do sistema industrial do petróleo garante a sua sustentabilidade e de toda a cadeia produtiva, o que gera preocupação diante do desmembramento por diferentes empresas.

"A Petrobras é uma empresa estatal, instrumento de desenvolvimento social. A descoberta do pré-sal não pode ser motivo para abandonar os campos menores, sobretudo os campos localizados no Nordeste, chamados campos maduros", ressaltou.

O RN produz cerca de 35 mil barris de petróleo por dia, sendo o maior produtor de petróleo em terra do país.

De acordo com o SINDIPETRO-RN, a redução de investimentos da Petrobras nas atividades de exploração e produção nos últimos anos já provocou a perda de mais de uma dezena de milhares de empregos diretos e indiretos no RN.

Além do impacto na cadeia produtiva de óleo e gás, outros segmentos, como os de hotelaria, alimentação e transporte, foram e estão sendo afetados.

No dia 18 de novembro, o governador em exercício também esteve reunido com o representante da Associação dos Engenheiros da Petrobras (AEPET), João Rocha, e com integrantes da Diretoria do SINDIPETRO-RN.

A procuradora do Trabalho Ileana Neiva e a deputada federal Natália Bonavides também participaram da reunião que debateu a situação dos empregados da Petrobras no Rio Grande do Norte.