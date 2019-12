Baleado no Abolição IV morre no Hospital Regional Tarcísio Maia

O jovem Yure Glênio de Lima Almeida, de 19 anos, que foi baleado no final da tarde de sexta-feira (29) na região do Abolição IV, zona oeste de Mossoró, morreu neste sábado (30), no Hospital Regional Tarcísio Maia.

A vítima pedalava sua bicicleta pela rua quando teria sido abordado por um homem que estava num motocicleta já atirando. Yure foi alvejado no braço e no abdômen. A bala atravessou.

A Polícia Militar confirmou que após ter sido baleado, enquanto aguardava o socorro do Samu, Yure Glênio falou o nome da pessoa que teria atirado nele e onde morava no Santa Delmira.

O nome não foi liberado a imprensa. Será repassado somente aos policiais da Divisão de Homicídios de Mossoró, a quem compete investigar crimes desta natureza.

O corpo de Yure Glênio passou por exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia, para exames, em seguida deve ser entregue para procedimentos de velório e sepultamento por parte de familiares.