Adolescente é assassinado com cerca de 4 tiros na Favela do Velho

Por volta das 21h desta segunda-feira (23) a Polícia Militar registrou mais um crime de homicídio na cidade de Mossoró.

O crime aconteceu em um terreno baldio, localizado as margens de uma estrada carroçável, no final da rua Herondina Cavalcante Dantas, na Favela do Velho, bairro Dom Jaime Câmara.

A vítima foi identificada como sendo Guilherme da Silva Fernandes, de 17 anos. O adolescente teria sido levado até o local e executado a tiros.

O corpo de Guilherme foi encontrado pelos policiais, após receberem um chamado do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), informando sobre disparos de arma de fogo naquela região.

A PM não conseguiu obter detalhes no local, visto que nenhum morador quis comentar o caso.

O Itep e a Polícia Civil foram acionados para fazer os procedimento periciais e dar inícios as investigações, que serão conduzidas pela Delegacia Especializadas em Homicídios de Mossoró