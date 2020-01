IMD oferece 320 vagas para cursos técnicos; 80 são para Mossoró

Instituto Metrópole Digital da UFRN oferece 320 vagas para cursos técnicos; 80 são para Mossoró. Também existem vagas para as cidades de Caicó, Angicos, e Pau dos Ferros. As inscrições terão início nesta terça-feira (7), através do site da Comperve; saiba como se inscrever.

Começa nesta terça-feira (7) a inscrição para participar da seleção para os Cursos Técnicos de Tecnologia da Informação (TI) do Instituto Metrópole Digital, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (IMD/UFRN).

Estão sendo disponibilizadas 320 vagas para 4 cursos que serão oferecidos no turno noturno, nos polos de Mossoró, Caicó, Angicos, e Pau dos Ferros, sendo 80 vaga para cada polo.

Nas cidades de Angicos, Caicó e Mossoró as vagas são para o curso de Redes de Computadores. Já em Pau dos Ferros, será ofertado o curso de Informática para Internet.

Do total de vagas oferecidas serão reservadas 70% para os candidatos que cursaram integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas. Os cursos são destinados a estudantes que estejam matriculados ou tenham concluído o Ensino Médio.

Os interessados devem se inscrever através do site da Comperve, das 8h desta terça-feira (7) até as 23h59min do dia 20 de janeiro de 2020. A taxa de inscrição será no valor de R$ 30,00.

Os locais de realização da prova serão disponibilizados no site da Comperve, a partir do dia 29 de janeiro de 2020. Já a prova será aplicada no dia 2 de fevereiro, nos municípios de

Natal, Mossoró, Caicó, Angicos e Pau dos Ferros.

CONFIRA O EDITAL COMPLETO.





CURSOS TÉCNICOS

Os Cursos Técnicos do IMD são oferecidos na modalidade semipresencial – com aulas online e eventuais encontros presenciais.

Ao todo, são oferecidas aos alunos formações nas áreas de Automação Industrial, Eletrônica, Programação em Jogos Digitais, Informática para Internet e Redes de Computadores. Em 2019, foram formados mais de 200 técnicos em TI.