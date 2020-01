Projeto de extensão da UERN está com matrículas abertas para diversos cursos

O projeto de extensão “UERN Ação: arte, esporte e educação” está com matrículas abertas para oficinas nas áreas de teatro infantil, flauta doce, coral infantil, flauta pífaro, violão infantil, violão adulto, xadrez, ping pong, kung fu e produção de documentários com uso do celular.

As matrículas devem ser realizadas na forma presencial, por ordem de chegada, entre os dias 24 e 31 de janeiro, das 8h às 11h e das 14h às 17h, na Rua Venceslau Brás, nº 415.

Os interessado devem se matricular nos respectivos polos onde deseja realizar suas oficinas. As aulas terão início a partir de 10 de fevereiro de 2020.

Para se matricular será necessário cópia do RG ou certidão de nascimento e realizar uma doação simbólico de R$ 10,00.

A UERN lembra que a doação do valor não é obrigatória, mas apenas para aqueles que tenham condições de realizá-la.

O valor arrecadado será destinado ao Projeto Esperança, da Igreja de São José, que já existe há 40 anos e tem contribuído na formação de muitas crianças e jovens por meio de atividades de cultura, esporte, lazer.

ACESSE O EDITAL AQUI.





SOBRE O PROJETO

O “UERN Ação: arte, esporte e educação” trata-se da ampliação do Projeto ExtensArte, realizado desde o ano de 2018 pela Pró-Reitoria de Extensão, em parceria com o Projeto Esperança, da Paróquia de São José.

Inicialmente, o projeto contava com a realização de atividades nas áreas de teatro, dança e música e que eram realizadas na sede do projeto, localizado no bairro Paredões.

Após um ano de atividades, a ação foi ampliada para outro polo, que se encontra localizado no bairro Santa Helena.

São parceiros do projeto: Projeto Esperança Lar Pe. Guido Tonelloto; Projeto Xadrez como arte, esporte e ciências nas escolas de Mossoró e HiperDocs.