Ministério da Saúde atualiza informações sobre casos de coronavírus

O Ministério da Saúde atualiza as informações sobre os casos suspeitos de Coronavírus no país, em transmissão ao vivo, na tarde desta sexta-feira (31).

Até o momento, 9 casos estão sob avaliação no Brasil, sendo 3 casos em São Paulo, dois em Santa Catarina, dois em Minas Gerais, e uma em cada um dos estados: Rio de Janeiro, Paraná e Ceará.

Nesta sexta-feira a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte (Sesap) divulgou um protocolo de orientações a todas as equipes de saúde do estado, que receberão os possíveis doentes infectados pelo vírus.

Entre as atividades já desenvolvidas estão a criação de uma Nota Técnica, com informações para a população e profissionais da saúde sobre a prevenção e combate a doença.

Veja mais:

RN é o primeiro estado a criar protocolo de atuação contra possíveis casos de coronavírus