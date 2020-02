"Foro de Moscow": Rosalba perde o controle e se irrita com protestos na Câmara

O programa "Foro de Moscow" destaca a leitura da mensagem da prefeita Rosalba Ciarlini nesta terça-feira (4) na Câmara Municipal de Mossoró. Durante a leitura, Rosalba mostrou nítida irritação com a reação do público que gritava palavras como "Mentirosa", o que levou a prefeita a interromper várias vezes a leitura para rebater os manifestantes.

Os jornalistas William Robson e Bruno Barreto debatem o momento e mostram como o temperamento de Rosalba e seu desgaste político provocaram os momentos de tensão na sessão desta manhã. A presidente da Câmara, Izabel Montenegro, agiu com aliada de Rosalba e começou a atacar os manifestantes presentes, esquecendo que o local é reduto para todas as reações do povo.

O "Foro..." ainda destaca a reforma da Previdência do Governo do Estado e temas políticos nacionais, como a ação da Polícia Federal que terminou inocentando o filho do presidente, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro.

