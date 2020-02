Janeiro de 2020 registrou chuvas acima da média esperada para o mês

No mês de janeiro a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) registrou um volume chuvas 66% maiores do que no mesmo período de 2019 no estado.

As mesorregiões Leste e Agreste do Rio Grande do Norte registraram a maior média de chuvas observadas em janeiro, sendo 125,6% e 87,6%, respectivamente, superiores em comparação a janeiro de 2019.

Já a média de chuva observada no estado como um todo foi de 100,7 milímetros (mm), enquanto que a esperada era de apenas 60,4 mm.

Os postos pluviométricos, monitorados pela EMPARN, dos municípios de Portalegre (212,9mm), Barcelona (216,9mm), Cel. João Pessoa (2018mm), São Fernando (196,8mm) registraram a ocorrência de chuvas com volumes mais expressivos em janeiro.

De acordo com o Chefe da Unidade Instrumental de Meteorologia da EMPARN, Gilmar Bristot, foram observadas chuvas com boa distribuição. As precipitações ocorreram em todas as regiões do RN neste período, com registros de volumes acima de 200mm no Alto Oeste e no Trairi.

“As chuvas ocorridas em janeiro de 2020 no Estado ocorreram devido a atuação do sistema meteorológico Vórtice Ciclônico de Ar Superior (VCANS), e em alguns momentos, juntamente com a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT)”, disse.

Os primeiros dias de fevereiro já registraram a ocorrência de boas chuvas, especialmente na mesorregião Oeste Potiguar com os três maiores volumes no último fim de semana: Rafael Godeiro (133,4mm), Olho D´água dos Borges (129,7mm) e em Martins (119,4mm).

“A perspectiva é de que em 2020 tenhamos um período chuvoso de normal a acima do normal, dentro, ou acima, da média histórica na região semiárida potiguar”, avalia Bristot.

A tabela abaixo mostra os valores da chuva média acumulada observada em janeiro de 2020: