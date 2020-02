Governo do RN nomeia 100 novos profissionais aprovados no concurso da saúde

A edição desta quarta-feira (5) do Diário Oficial do Estado trouxe a lista com os nomes de 100 novos profissionais convocados para cargos efetivos na saúde do Rio Grande do Norte.

De acordo com o governo, o objetivo dessa convocação é fortalecer a rede de saúde estadual e possibilitar a abertura de novos leitos, além de fortalecer a assistência frente ao alerta para a possível circulação do novo Coronavírus.

Entre os profissionais convocados estão médicos clínicos gerais, infectologistas, anestesistas e cirurgiões gerais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e bioquímicos.

Os nomeados devem estar atentos à documentação exigida, aos exames necessários e ao prazo para assinatura do termo de posse até 5 de março de 2020.

A relação dos novos servidores, bem como a documentação exigida e os exames médicos para tomar posse nos cargos, estão disponíveis na edição Nº 14.595 do DOE, a partir da página 3.

ACESSE AQUI.