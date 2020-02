"Foro de Moscow": Mesmo com orçamento maior, Mossoró não progride

O programa "Foro de Moscow" desta quarta-feira (5) destaca a situação da cidade de Mossoró que acumula problemas em todas as áreas, inclusive no funcionalismo público, e mesmo assim teve incremento orçamentário, segundo relatou a coluna Blog do Barreto. Para explicar a situação, os jornalistas Bruno Barreto e William Robson com a presença do editor do MOSSORÓ HOJE, Cézar Alves.

Além do tema principal, o programa ressalta o trabalho que a deputada estadual Isolda Dantas está fazendo para equilibrar a participação das mulheres na corporação da Polícia Militar. Hoje o número é fortemente desigual e a proposta acatada pelo Governo tende a buscar uma equiparação. O "Foro.." ainda fala da convocação de 600 professores para a rede estadual e ainda ressalta questões sobre a reforma da Previdência do Estado.

