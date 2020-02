Apagão provoca paralisação no abastecimento de oito bairros de Mossoró

A interrupção no fornecimento de energia elétrica, no Oeste do Rio Grande do Norte, afetou diversos sistemas de abastecimento.

Na manhã desta quinta-feira (6), estão parados os poços 14 e 27, em Mossoró. Assim como, está sem abastecimento as cidades de Caraúbas e Grossos. Contudo, a maioria retomou seu funcionamento normal, após a queda de energia.

Em Apodi, o poço 5 paralisou e a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) consegue abastecer a cidade com os outros dois poços que estão em funcionamento.

Já em Areia Branca houve interrupção durante o apagão e o poço foi religado na manhã desta quinta-feira (6). O abastecimento está sendo regularizado ainda pela manhã.

O poço 14, que abastece Santa Júlia, Redenção I, parte do Santo Antônio, Santa Helena, Conjunto Gurilândia e Distrito Industrial, em Mossoró, está parado, sem previsão de retorno do seu funcionamento.

O poço 27, que abastece o Conjunto Vingt Rosado e o Alto da Pelonha, também passa por avaliação. A Caern irá informar, posteriormente, a previsão de retorno do abastecimento dos poços 14 e 27.

Em Caraúbas, a Estação de Bombeamento 2, que fica no sítio Pátio da Baixa, às margens da RN 117, foi afetado pela queda de energia, assim como o poço 4.

Com a Estação e o poço parados não é possível enviar água para a cidade de Caraúbas. A equipe da Cosern irá comparecer ao local para fazer avaliação. Previsão de retorno do abastecimento no final da tarde da sexta-feira (7).

Em Grossos, a cidade também está sem abastecimento. O poço Caenga, que fica na zona rural da cidade, não está funcionando. A Concessionária de Energia Elétrica também fará avaliação no local. Previsão de retomar o abastecimento no final desta quinta-feira (6).