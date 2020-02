Primeiro dia do Carnaval de Tibau contará com campanhas educativas

As secretarias municipais de saúde e de Assistência Social de Tibau vão realizar dia 20 de fevereiro, primeiro dia de carnaval na cidade, a “Blitz da Prevenção” e a campanha “Caia na Folia com Cidadania”.

A ação acontecerá a partir das 15h, na entrada da cidade e visa conscientizar os foliões sobre os perigos do excesso do álcool, alertar para o uso do preservativo e conscientizar sobre as doenças sexualmente transmissíveis.

No mesmo oportunidade, também estará sendo divulgada a campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Lidiane Marques, a campanha tem o objetivo de orientar à população, visitantes e turistas sobre a importância da colaboração de todos.

“Os tipos de violência mais recorrentes têm dois principais, que é o abuso, principalmente o que acontece dentro das famílias e também é a exploração sexual comercial, que é quando envolve a criança para ser explorada comercialmente por alguém”, explica Lidiane.

A secretária ressalta que são através das campanhas educativas que se divulgam os principais tipos de violências para que as pessoas reconheçam e façam denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes por meio do Disque 100, órgãos de segurança e do Conselho Tutelar.