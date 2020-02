A Polícia Civil do Rio Grande do Norte recebeu o vice-governador Antenor Roberto, para um balanço da gestão, com o objetivo de conferir os tópicos para o pleno alinhamento das diretrizes do Plano Estadual de Segurança Pública.

A reunião foi realizada nesta quinta-feira (6), na sede da Delegacia Geral de Polícia (DEGEPOL), e foi dirigida pela delegada-geral Ana Cláudia Saraiva.

Ao longo do encontro, foram apresentados os resultados da gestão no ano de 2019 e foram revisados os principais pontos, em um alinhamento do Plano Plurianual (PPA) 2020/2023, dentro do Plano Estadual de Segurança Pública, além de uma breve exposição sobre o planejamento estratégico da Polícia Civil.

Para a delegada-geral, Ana Cláudia Saraiva, a reunião foi bastante positiva. “Todos nós ficamos muito entusiasmados com a evolução da nossa gestão ao longo dos últimos meses. Observamos que os resultados alcançados refletem os esforços em continuarmos alinhados com as diretrizes do Plano Estadual de Segurança Pública”, destacou a delegada-geral.

Além disso, ela ressaltou que a reunião foi de extrema importância para pontuar trechos que ainda precisam de aperfeiçoamento, conferido, dessa forma, o calendário de trabalho, e a maneira na qual a PCRN está atuando assiduamente na política urbana estadual de segurança pública.

A delegada-geral, Ana Cláudia Saraiva, agradeceu a presença do vice-governador, Antenor Roberto, pela atenção direcionada na apresentação das metas alcançadas pela instituição, ao longo do ano de 2019, e na conferência do planejamento estratégico, de maneira harmônica e eficiente para continuar atendendo as demandas da sociedade.

Também participaram da reunião o delegado-geral adjunto, Odilon Teodósio, o diretor da Grande Natal (DPGRAN), Marcos Geriz, o diretor-adjunto do Interior (DPCIN), Ben-Hur Medeiros, e o diretor da Academia de Polícia Civil (Acadepol), Adson Kepler. Também estiveram presentes o policial rodoviário federal, Helton Edy, e o diretor administrativo, Herlânio Cruz.