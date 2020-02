Mais uma edição do Foro de Moscow.

Nesta quinta-feira, o programa destaca a campanha que o deputado federal Beto Rosado iniciou para que a governadora Fátima Bezerra abra mão dos recursos do ICMS, um pedido do presidente Bolsonaro em reunião com governadores. O tributo é a maior fonte de recursos do Estado. Se frutificasse a proposta de Beto, o RN perderia 1 bilhão de reais de arrrecadação e Mossoró reduziria em R$ 26 milhões. O programa é comandado pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto e é exibido todos os dias pelo Youtube, via canal da Agência Moscow.

O Foro ainda destaca a ação do Ministerío Público contra o ex-prefeito Francisco José Júnior, a Feira das Bruxas, com uma entrevista com a organizadora do evento, Lorena La Brujeira, e a reação dos times de futebol contra a homofobia ao promover a camisa 24.

