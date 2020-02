"Foro de Moscow": Depois dos direitos trabalhistas e Previdência, Marinho ataca o MCMV

A edição do Foro de Moscow desta sexta-feira já está no ar, destacando o ex-deputado Rogério Marinho, que assume o Ministério de Desenvolvimento Regional. Com o apoio do ministro Paulo Guedes, Marinho, que atuou para aniquilar os direitos trabalhistas e a Previdência, agora mira no que resta do programa Minha Casa Minha Vida. O programa é apresentado pelos jornalistas Bruno Barreto e William Robson, de segunda a sexta-feira.

O "Foro..." ainda traz dois convidados: o jornalista Allan Erick fala sobre o relatório do Exército que vê a França como ameaça ao Brasil e o servidor público Victor Morais, que destaca as perspectivas brasileiras no Oscar 2020.

Por fim, o programa ainda aborda o PSB local, o recuo da Prefeitura em cobrar pelo uso de equipamentos públicos e a tentativa do Governo de Rondônia de recolher 43 títulos das bibliotecas escolares considerados "inadequados".

