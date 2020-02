Deputado destina mais de R$ 1 milhão em emendas para Mossoró

Saúde, segurança e educação são as principais áreas de destinação de emendas do deputado estadual Allyson Bezerra (Solidariedade), que finalizou em dezembro seu primeiro ano de mandato parlamentar.

Allyson destinará o montante de mais de R$ 1 milhão em emendas para o município de Mossoró, segundo maior do estado. O maior investimento será na saúde pública do município, no valor de R$ 600 mil reais.

O deputado indicou emenda de R$ 300 mil para a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) e R$ 50 mil para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O Hospital Regional Tarcísio Maia, segunda maior instituição do gênero do estado, receberá emenda de R$ 100 mil reais. O valor deve ser destinado para compra de medicamentos e materiais hospitalares.

Já o Hospital Maternidade Almeida Castro, que atende mulheres e crianças de toda a região Oeste, também receberá emenda de R$ 150 mil para aquisição de medicamentos e materiais.

“A saúde pública do Rio Grande do Norte, em especial de Mossoró, passa por situação bastante complicada. Com as emendas nós queremos contribuir para melhorias, esperando que os recursos sejam bem aplicados e vamos fiscalizar para que isso aconteça”, destacou.

Com foco na educação, Allyson também encaminhará recursos para a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

O montante de R$ 100 mil deve ser usado, segundo o deputado, para obras de acessibilidade no campus Central, em Mossoró. Outros R$ 40 mil devem ser aplicados em obras de acessibilidade na Faculdade de Letras (FALA).

Preocupado com a segurança pública no município de Mossoró, Allyson também garantiu R$ 150 mil de suas emendas para a área.

Os recursos devem ser utilizados na instalação de Sistema de videomonitoramento da cidade, através do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP).

“O sistema de monitoramento por vídeo vai contribuir bastante com a fiscalização no combate à criminalidade”, disse Allyson.

O parlamentar também assegura emenda de R$ 200 mil para a Fundação Guimarães Duque, da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA). Os recursos devem ser utilizados para a realização de cursos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).