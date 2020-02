Polícia localiza propriedade de “Ném da abolição” avaliada em R$ 1,2 milhão

Policiais Civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) localizaram um patrimônio de alto padrão de Carlos Alexandre Martins Salviano, conhecido como “Ném da abolição”.

O traficante, que era o mais procurado do estado, foi preso em flagrante na quarta-feira (5), depois de uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Canguaretama/RN. Ele é suspeito de vender drogas enviadas por países vizinhos.

Já na madrugada de quinta-feira (6), policiais civis realizaram novas diligências, dando continuidade aos trabalhos investigativos.

Na ocasião, os policiais localizaram, na Zona Rural de São José de Mipibu/RN, na comunidade do Sítio Malhada, uma propriedade de Carlos Alexandre, avaliada em aproximadamente R$ 1.200.000,00.

No decorrer da ação no local, foram encontrados várias munições de calibre 12, rádio comunicador (HT) na frequência da polícia local, além de diversos documentos e anotações pessoais dele e de sua família, constatando que Carlos Alexandre é suspeito de ser um dos maiores fornecedores de drogas do Estado do Rio Grande Norte.

A investigação ainda o aponta como suspeito de financiar roubos a banco, na modalidade conhecida como novo cangaço.

Em 2018, a Polícia Civil localizou uma granja que seria no nome de Carlos Alexandre, onde era realizada a distribuição de drogas. Nesse local, foram presas seis pessoas. À época da investigação, o lugar foi avaliado em R$ 500.000,00.

