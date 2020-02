"Foro de Moscow" desta segunda-feira, 10 de fevereiro, no ar, destacando os 40 anos do Partido dos Trabalhadores. A deputada estadual Isolda Dantas, que também é a presidenta do diretório municipal do PT, fala da construção do partido a nível nacional e os desafios tanto no âmbito estadual, quanto local.

O programa é apresentado todos os dias pelos jornalistas Bruno Barreto e William Robson, que ainda traz a rejeição dos poetas Antônio Francisco e Caio César Muniz da Academia Mossoroense de Letras (AMOL), a contribuição de iluminação que triplicou em arrecadação, a morte do miliciano ligado a Bolsonaro, entre outros temas

Continuem apoiando o jornalismo pela democracia, dando likes, compartilhando e se inscrevendo no canal da Agência Moscow. Também siga no Instagram @agenciamoscow

O programa de hoje está disponível no site do MOSSORÓ HOJE (link na bio).

Escute também pelo Spotify