Souza e Jean Paul discutem expansão da telefonia móvel no Rio Grande do Norte

Na tarde desta terça-feira (11) o deputado Souza (PSB) se reuniu com assessores do senador Jean Paul Prates (PT) a fim de alinhar detalhes para a promoção de uma audiência pública na Assembleia Legislativa que vai discutir a expansão da telefonia móvel no Rio Grande do Norte.

O senador é relator de projeto de lei que destina recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) à ampliação da cobertura de telefonia móvel e banda larga no País.

“Diante da dificuldade de contato com os representantes das empresas de telefonia móvel, a audiência será uma oportunidade para discutirmos não apenas a ampliação da cobertura no RN, mas também a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras aqui no Estado”, disse Souza.

Outro assunto abordado pelo deputado foi a reunião que teve na manhã desta terça-feira na Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte, oportunidade em que tratou sobre o ensino profissional marítimo.

“Essa é uma pauta que vem sendo conduzida pela Frente Parlamentar da Defesa do Setor Pesqueiro e Aquícola, e que precisa avançar”, disse Souza enaltecendo o resultado do encontro.

O parlamentar lembrou ainda que no próximo mês irá à Brasília para se reunir com representantes da Secretaria da Aquicultura e Pesca e tratar sobre a carteira profissional do pescador.