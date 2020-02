RN passará a contar com voos diários para Campinas em São Paulo. A informação foi confirmada pela companhia Azul Linhas Aéreas. A partir de 1º de julho, um voo sairá diariamente de Campinas, às 23h15, com destino à capital potiguar, pousando às 2h40. A aeronave deverá deixar Natal às 3h25, para chegar a Campinas às 6h50.

Natal é uma das cidades do Nordeste que terão voos diários para Campinas, em São Paulo, a partir de julho deste ano, segundo confirmou a companhia aérea Azul. A rota será realizada por aeronaves modelo Airbus A320neo, que têm capacidade para transportar até 174 passageiros.

Os voos já eram realizados em alta temporada, partindo de Campinas para Aracaju, Natal e João Pessoa, mas agora a companhia tornará as três rotas regulares. Já existem passagens à venda.

A Azul opera 916 voos diários com 116 destinos. Com frota de 140 aeronaves e mais de 12 mil funcionários, a companhia possuía 249 rotas em 31 de dezembro do ano passado.