Caern informa conserto em dois poços que atendem a 8 bairros de Mossoró

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que o poço 26, em Mossoró, está paralisado após vazamento em tubulação entre a rua Jorge Coelho de Andrade e a BR-110, nas proximidades da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).

O poço é responsável pelo abastecimento do Costa e Silva, Parque Universitário, Ilha de Santa Luzia, Rincão, Alto das Brisas e Pintos.

A Caern está trabalhando no conserto deste vazamento e a previsão é que o serviço seja concluído na madrugada desta quinta-feira (13). Após religar o sistema, o abastecimento deverá ser normalizado em até dois dias.

A companhia também informou que está em andamento o conserto do poço 27, que atende as áreas do Vingt Rosado e Alto da Pelonha. O poço deverá ser religado também na madrugada desta quinta-feira (13).

Após o religamento dos dois poços, o abastecimento deverá ser normalizado em até dois dias.