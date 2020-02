"Foro de Moscow": PSL, de Bolsonaro, busca acordo com Kelps e Allyson

O programa destaca que o bolsonarista Daniel Sampaio afirmou que o PSL vai apoiar a candidatura de Kelps Lima a prefeito de Natal e que caminha para se repetir em Mossoró onde o deputado estadual Allyson Bezerra é pré-candidato.



O programa ainda revela um outro nome que surge para se candidatar à reitoria da Ufersa, e que saiu do grupo do atual reitor José De Arimatea Matos. O quadro se reconfigura na sucessão da universidade federal.

Os jornalistas William Robson e Bruno Barreto ainda mostram a articulação para provável greve dos professores do Município, os protestos dos petroleiros, a pesquisa para presidente do Atlas Políticos e a possibilidade da ministra Damares Alves ser a opção a vice de Bolsonaro em 2022.

