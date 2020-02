Polícia registra dois assassinatos na manhã desta quinta em Mossoró

A Polícia registrou na manhã desta quinta-feira, 13, duas ocorrências de condutas violentas letais e intencionais e uma tentativa de homicídio. As ocorrências foram na BR-304, em frente a Porcellanati, e no Grande Alto São Manoel.

As vítimas foram identificadas por Railton Fernandes Chaves (informação da família) e Wellington Gomes Florêncio, de 19 anos. A terceira vítima é um senhor que saída de quase quando aconteceu o ataque a Wellington e ele foi baleado. Ele foi socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

No primeiro caso, um corpo (possivelmente de Railton Fernandes Chaves) estava caído ao lado de uma parada de ônibus no Abolição IV. Ao lado do corpo, havia capsulas de revolver calibre 38. A arma teria sido recarregada.

Railton Chaves estava sendo procurado pela Policia desde o meio dia desta quarta-feira quando matou a facadas o tio Francisco de Assis, dentro de casa, na região dos Três Vinténs. Após este crime, ele fugiu.

Idoso é morto a facadas pelo sobrinho; suspeita diz que tio "soltava piadas pra ele"

No segundo caso, a vítima Wellington Gomes estava saindo de casa na região do Pirrichil, no Grande Alto São Manoel, para o trabalho, numa motocicleta, quando foi abordado pelos criminosos já atirando.



No ataque, uma pessoa ia saindo de dentro de casa e terminou atingida por uma bala perdida. Wellington foi atingido e caiu morto na Rua Pedro Ciarlini, de acesso a região da favela do Pirrichil.

Os dois corpos foram removidos para exames na sede do ITEP. O delegado Denis Carvalho acompanhou os dois casos. Sobre a morte de Wellington Gomes ele fala em execução.