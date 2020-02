"Foro de Moscow": Como será a corrida para a Câmara Municipal em 2020

Programa "Foro de Moscow", desta quinta-feira (13), no ar.

O destaque vai para a disputa a uma vaga na Câmara Municipal de Mossoró. Com as mudanças nas regras do jogo, quais as chances do atuais vereadores e dos partidos nas eleições deste ano.

Ontem, conversamos sobre o "namoro" de kelps e Allyson com o bolsonarismo

Há ainda outros destaques, como Paulo Guedes, Bolsonaro e os militares, Alex do Frango e ainda sobre o "namoro" do Solidariedade com o PSL.

Siga no instagram @agenciamoscow e se inscreva no canal do Youtube, Agência Moscow.