"Foro de Moscow": Greve ameaça abastecimento de combustível em Mossoró

A edição número 25 do programa "Foro de Moscow" já está no ar. Desta vez, o destaque vai para a forte probabilidade de desabastecimento de combustível em Mossoró na semana que vem por conta da greve dos petroleiros, que já dura 14 dias. Com base em reportagem e declarações do representação da federação da categoria, a falta de combustível deve atingir praticamente todo o país. O programa é apresentado pelos jornalistas Bruno Barreto e William Robson.

O assunto também foi abordado em outras edições do Foro, quando o programa entrevista o sindicalista Pedro Lúcio, secretário do Sindipetro, para explicar as razões das paralisações e o desmonte da Petrobras em Mossoró.

O Foro ainda destaca que a falta de insulina em Mossoró , também abordado em programas anterioes, deve-se a um pedido bem aquém da demanda pela Prefeitura de Mossoró. O fornecedor do medicamento fez o relato, que foi divulgado pela imprensa local. Veja também outros assuntos como a governadora Fátima Bezerra que recebe embaixador do Reino Unido, as mordomias de Paulo Guedes pagas pelo Estado e o encontro de Lula com o papa Francisco.

