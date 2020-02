Senador reúne lideranças para discutir segurança dos povos indígenas no RN

O senador Jean Paul Prates realizou nesta sexta-feira (14) uma reunião inédita entre a cúpula da segurança do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e lideranças das comunidades indígenas Catu, em Canguaretama, e Tapará, em Macaíba, para discutir e averiguar ações de coação exercidas contra os povos originários destas aldeias com o intuito de expulsá-los dali.

O senador convocou a reunião com as duas comunidades para levar ao conhecimento das autoridades públicas o problema vivenciado por eles, afim de garantir a segurança e assegurar os direitos fundamentais dessas comunidades como povo indígena.

Eles relataram os incêndios e tentativas de destruição de propriedades e plantações. O Cacique Luiz expressou sua gratidão por em 20 anos essa ser a primeira reunião que participava com uma representatividade de todas as áreas, Governo do estado por meio dos secretários, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público Estadual e um senador da república.

“Todas as áreas se prontificaram em criar uma rede de proteção aos indígenas, respeitando o disposto na Constituição Federal Art.231 e 232”, disse o senador.

Jean Paul se comprometeu em dar maior visibilidade aos casos, bem como buscar articular um trabalho conjunto entre o mandato, IDEMA, FUNAI, Secretaria de Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (SENJIDH), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (SEDRAFH), Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (EMATER) e os líderes indígenas para fortalecer a identidade e o reconhecimento do povo indígena, reforçando o direito pela terra.