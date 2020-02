Cruz Vermelha abre inscrições para 17 vagas de voluntários em Mossoró

A Cruz Vermelha Filial Rio Grande do Norte (CVB – RN) abriu 17 vagas para interessados a atuarem como voluntários da instituição no município de Mossoró e região.

A porta de entrada na maior ação humanitária do mundo é a participação no Curso Básico de Formação Institucional (CBFI), onde serão repassados os princípios, valores e às atividades em andamento.

Para fazer a inscrição é necessário ser maior de 18 anos, apresentar currículo, antecedentes criminais e realizar a doação de uma lata de leite em pó.

A inscrição pode ser realizada na sede da Cruz Vermelha em Mossoró, localizada no Centro Comercial Dom Gentil, das 9h às 17h, até o dia 4 de março.

Após essa primeira etapa é realizada uma análise curricular e os convocados devem se apresentar no dia 6 de março, às 8h, no mesmo local da inscrição, para participação do CBFI.

É a quarta turma aberta em Mossoró e o CBFI tem por objetivo capacitar os convocados para a atuação nos projetos desenvolvidos em Mossoró e região que, atualmente, são três: Caravana da Saúde, Todos Contra Fome e Primeiros Socorros.

Além dessas ações fixas, a Cruz Vermelha desenvolve uma série de atividades ao longo do ano como campanhas educativas, palestras sobre saúde, arrecadação de alimentos, produtos de higiene, fraldas descartáveis e cadeiras de banho/rodas para pessoas em vulnerabilidade social.

“Atuar na Cruz Vermelha é um dom, uma vontade latente em ajudar ao próximo. Nas ações percebemos que aos poucos realizamos a diferença na vida de outras pessoas e é uma troca mútua de aprendizagem e solidariedade. O mundo precisa mais de empatia e amor”, afirmou o presidente da CVB – RN, Kelyson Montenegro.

A Cruz Vermelha é a maior ação humanitária do mundo e tem atuação em 191 países, onde realiza trabalho preventivo, atua em catástrofes e desenvolve projetos para pessoas em vulnerabilidade social.

A instituição é membro auxiliar dos poderes públicos e forças armadas, e aqui no estado do Rio Grande do Norte, foi implantada em 5 de novembro de 1942, durante a II Guerra Mundial.

Em Mossoró, a Cruz Vermelha chegou através de decretos federal e estadual, e desde 2019 vem desenvolvendo trabalhos como à Caravana da Saúde, Todos Contra Fome, Primeiros Socorros (com palestras e atuação em eventos públicos e privados) e o Natal Sem Fome.