Os moradores de vários bairros periféricos de Mossoró estão reivindicando melhorias, principalmente na infra-estrutura, usando um método novo: afixando faixas com os dizeres por exemplo:"sem calçamento, sem votos"

Este é um dos destaques de mais uma edição do Foro de Moscow, gravado na esta segunda-feira, 17, pelos jornalista Bruno Barreto e William Robson.

Há também uma entrevista com Jadson Arnaud, da Direc, que fala da campanha nas escolas para combater o Desafio das Rasteiras. O assunto foi amplamente divulgado pelo MOSSORÓ HOJE, com destaque internacional.

Ao Foro de Moscow, Arnaud explica o que está sendo realizado para combater brincadeiras perigosas, como a "rasteira", e alerta que os pais também podem ser responsabilizados judicialmente caso tomem conhecimento e não repreendam seus filhos

Siga no instagram @agenciamoscow, e se inscreva no canal no Youtube. Ajude a fortalecer o jornalismo pela democracia.

Tambem disponível no Spotify