Materiais arrecadados em campanha são entregues em escola de Mossoró

A comissão OAB em Ação da OAB Subseção de Mossoró realizou a doação do material escolar arrecadado por meio da campanha “Anjos da Educação”, na tarde de sábado (15), na Unidade de Educação Infantil Júlio Galdino, localizada no bairro Aeroporto. A equipe da campanha agradeceu a todos que se dispuseram a contribuir e doar para as crianças.