Prefeitura de Tibau vai realizar obras com recursos próprios do município

Durante sua mensagem anual na Câmara Municipal de Tibau, na manhã desta segunda-feira (17), o prefeito Josinaldo Marcos de Souza (PSD), “Naldinho”, anunciou algumas obras que a gestão vai realizar no ano de 2020.

Entre elas estão a construção de uma escola e de uma creche, 100 casas populares e o Pórtico da entrada cidade.

O prefeito também anunciou que a Administração Municipal vai asfaltar as ruas dos conjuntos Jardim de Alícia I e II e da Nova Tibau, assim como vai asfaltar o acesso que liga Tibau ao Ceará.

O gestor também anunciou que o município vai realizar a iluminação da entrada da cidade, iniciando nas proximidades do motel até o Espaço da Luz. “Todas essas obras serão realizadas com recursos próprio do município”, disse o prefeito.

Com recursos de emenda do deputado federal Fábio Faria (PSD), o prefeito anunciou a construção da Praça Santa Terezinha e a pavimentação da Rua Maria Alcântara Néo, que fica vizinho ao poço da Caern, e que é uma reivindicação dos moradores.