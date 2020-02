De acordo com a Companhia, a paralisação se deu após os poços apresentarem problemas elétricos causado pelas fortes chuvas do final de semana. O poço 18, que abastece parte do Santo Antônio, Barrocas e Bom Jardim, deve ser religado na tarde de sexta-feira (21). Já o poço 24, que abastece Bom Jesus, Planalto 13 de Maio, Alto de São Manoel e Ilha de Santa Luzia, deve ser religado na manhã de quarta-feira (19).