PMRN abre seleção para policiais interessado em compor a Força Nacional

A Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte abriu processo seletivo simplificado para policiais militares do RN compor o contingente da PMRN junto ao Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, pelo período de um ano.

O curso de Instrução de Nivelamento de Conhecimento da Força Nacional, ofertado pelo Departamento da Força Nacional, com previsão de início em 06 de abril de 2020, tem como objetivo capacitar profissionais e habilitá-los a atuar pela Força Nacional de Segurança Pública nos Estados da Federação que necessitem em situações excepcionais de instabilidade na ordem pública.

O curso de nivelamento está sendo ofertado a 22 policiais militares do Rio Grande do Norte, dos quais seis vagas são destinadas a oficiais e 16 a praças da PMRN, que deverão passar por avaliações de saúde e física, com teste de corrida, natação, flutuação, flexão, entre outros testes de aptidão física.

O militar ainda deverá comprovar que possui os critérios exigidos pela Força Nacional de Segurança Pública, como possuir, no mínimo, três anos de experiência profissional na atividade operacional da Polícia Militar, e não responder a processo administrativo ou criminal.

Os policiais interessados em participar do curso, devem se inscrever até esta quarta-feira (19).