"Foro de Moscow": Girão deixa o PSL implodir em Mossoró com Daniel Sampaio

Edição desta terça-feira do "Foro de Moscow", que destaca o PSL em colapso em Mossoró. O General Girão retira o apoio ao Dr. Daniel Sampaio, pré-candidato à Prefeitura de Mossoró. A situação do partido e dos seus líderes tem se tornado mais difícil desde que o presidente Jair Bolsonaro deixou a legenda para criar a sua própria. O programa é apresentado de segunda a sexta-feira pelo Youtube, através dos jornalistas Bruno Barreto e William Robson

O programa ainda destaca a greve dos petroleiros, que vai resistir mesmo com a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), alegando a ilegalidade da paralisação. Para explicar a situação, foi convidado o secretário geral do Sindicato dos Petroleiros, Pedro Lúcio, que explicou que mesmo com a decisão, a greve deve continuar.

