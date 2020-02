Marinha emite alerta para ressaca com ondas de até 2,5m do RN ao Maranhão

Por meio de nota, a Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte, informa sobre a possibilidade de ocorrer ressaca com ondas de Norte a Noroeste, com até 2,5 metros, entre as cidades de Touros (RN) e São Luís (MA).

A previsão meteorológica poderá ocorrer desta quarta-feira (19) até as 12h de sexta-feira (21). O Aviso de Mau Tempo foi divulgado pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM).

A população pode acompanhar as notificações de mau tempo por meio do Portal da Marinha, da página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook, bem como por meio do aplicativo "Boletim ao Mar", disponível para download na internet, tanto para o sistema Android quanto para iOS.

“Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se saírem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio”, disse a nota.

A Marinha recomenda, ainda, que as embarcações de pequeno porte “evitem a navegação” e que as demais embarcações redobrem a atenção quanto ao material de salvatagem, estado geral dos motores, casco, bomba de esgoto do porão, equipamentos de rádio e demais itens Ade segurança.