PM registra dois arrastões na região da Maísa nesta quarta-feira, 19

A Polícia Militar de Mossoró registrou a ocorrência de dois novos arrastões na região da Maísa, na Zona Rural de Mossoró, por volta das 2h30 da desta quarta-feira (19).

Os casos aconteceram na comunidade Olga Benário e na Vila Central da Maísa. De acordo com a PM, os arrastões foram praticados por homens armados que chegaram nas comunidades em um carro, entraram nas residências e levaram tudo que encontraram nos locais.

Na sexta-feira (14) a comunidade Montana, também na Maísa, já havia sido alvo de um arrastão. Desde então, a Polícia Militar reforçou o policiamento ostensivo na região, visando combater a prática de crimes. Contudo, as ações da PM não intimidaram os criminosos.

Segundo informações de testemunhas, as vítimas, nas duas residências atacadas, teriam passado cerca de 1h em poder dos criminosos. Todos estão aterrorizados com a falta de segurança na região.

Na manhã do domingo (16) a deputada Isolda Dantas e o comandante do II Batalhão de Polícia Militar (II BPM), tenente coronel Humberto Hermógenes Pimenta, acompanhados de vereadores de Mossoró/RN, conversaram com os moradores da área de assentamentos da Maísa, para tentar buscar soluções para a violência no local.

