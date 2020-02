Isolda vê absurdo na questão da insegurança na Maísa e cobra na Assembléia

Em pronunciamento na sessão desta quarta-feira (19), no plenário da Assembleia Legislativa, a deputada estadual Isolda Dantas (PT) falou sobre a falta de segurança na zona rural de Mossoró. Ela relatou casos de arrastões com violência nas agrovilas da Maísa, onde antigamente funcionou a maior fazenda produtora de frutas do Rio Grande do Norte.



Veja mais

Moradores voltam a sofrer arrastões durante a madrugada na Maisa

“É um absurdo as pessoas não terem como ficar sentadas nas calçadas de suas casas”, disse Isolda, ressaltando que foi pedir providências ao Comandante do II Batalhão de Polícia Militar, tenente coronel Humberto Pimenta. Isolda visitou as agrovilas na sexta-feira (14), e já no domingo (16) participou de uma reunião na paróquia local, com presença de vereadores, da Polícia Militar e do Padre Gláudio, que convocou a população.



Segundo Isolda Dantas, a reunião serviu para que, comunidade, igreja e polícia discutissem e encontrassem juntos uma estratégia para combater a violência na região. “O Padre mobilizou toda a comunidade e a participação foi imensa”, declarou Isolda, afirmando que o Município não pode limitar a segurança somente à zona urbana, deixando a zona rural sem proteção.

A parlamentar alertou para a Prefeitura de Mossoró disponibilizar uma viatura da Guarda Municipal para fazer rondas nas agrovilas da Maísa, e sugeriu à governadora Fátima Bezerra (PT) que incluísse Mossoró quando fosse fazer a entrega das viaturas que já estão no Centro Administrativo para serem distribuídas aos municípios. “A zona rural de Mossoró é muito extensa”, lembrou a deputada, alertando o Segundo e o Décimo Segundo Batalhões de Polícia Militar, que intensifiquem o policiamento na área rural do município de Mossoró.