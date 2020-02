RN terá carnaval com céu nublado e chuvas em todas as regiões. A previsão foi divulgada nesta quinta-feira (20), pela Unidade Instrumental de Meteorologia da EMPARN. Segundo boletim pluviométrico, no interior do estado, as precipitações são esperadas durante o período da tarde e início da noite e poderão ser acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas.

A previsão do tempo para o final de semana e o carnaval é de predominância de céu parcialmente nublado com pancadas de chuvas em todas as regiões, apontam as análises da Unidade Instrumental de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN).

Na região da grande Natal, a expectativa é que as chuvas ocorram a qualquer hora do dia até sábado (22). Já no interior, as precipitações são esperadas durante o período da tarde e início da noite e poderão ser acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas.

A temperatura na capital deve variar entre 24ºC e 32ºC e no interior, nas regiões serranas, devem ficar entre 22ºC e ultrapassar os 35ºC.

“A umidade relativa do ar acima do normal (85% a 90%), a sensação térmica (de mais calor) aumenta”, alerta o chefe da Unidade, o meteorologista Gilmar Bristot.

CHUVAS

Natal registrou 121,4 milímetros (mm) de chuva, sendo o município que mais choveu de ontem, das 7h da manhã, até hoje (20), no mesmo horário, segundo o boletim pluviométrico da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN).

Embora as chuvas tenham se concentrado nas regiões Central e Oeste do RN, dois municípios da região Leste, Natal e segundo Extremoz, com 68,1mm registraram volumes superiores a 50 milímetros.

No Oeste Potiguar os municípios de Campo Grande 44,2mm, Felipe Guerra 43,0mm e Campo Grande 41,8mm registraram os maiores volumes.

CONFIRA AS PREVISÕES PARA OS PRÓXIMOS DIAS

Sexta-Feira (21/02) - Céu parcialmente nublado em todo o Estado com pancadas de chuvas em todas as regiões. No interior chove durante a tarde e noite.

Sábado (22/02) –Céu parcialmente nublado a claro em todo o Estado com pancadas de chuvas.

Domingo (23/02) - Céu parcialmente nublado a claro em todo o Estado com pancadas de chuvas fracas.

Segunda-Feira (24/02) Céu parcialmente nublado a claro em todo o Estado com pancadas de chuvas fracas.

Terça-Feira (25/02) - Céu parcialmente nublado a claro em todo o Estado com pancadas de chuvas em todas as regiões.