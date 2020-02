Governo do RN paga R$ 1,6 milhão do Garantia Safra 2019 a 16 mil agricultores familiares

Nesta quinta-feira (20) o Governo do Rio Grande do Norte, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (Sedraf), repassou o valor de R$1.640,364,00 de sua contrapartida do Seguro Safra 2019 referente a 55 municípios das regiões do Trairí, Potengi, Mato Grande e parte da Região Central que compõem a Região II.

Com o repasse, mais de 16 mil agricultores familiares serão beneficiados com um seguro pago no valor total de R$ 850,00, em cinco parcelas de R$ 170,00, caso seja comprovada a perda de pelo menos 50% da produção agrícola dos municípios em 2019.

O Garantia Safra é um seguro para as famílias de agricultores que vivem no Nordeste, Norte de Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha e Espírito Santo.

O agricultor familiar que adere ao programa, com renda de até 1,5 salários mínimos, tem a garantia de receber o seguro, que também é pago em caso de seca ou enchente.

Os recursos são provenientes do Fundo Garantia Safra, formado por contribuições da União, Estados, municípios e agricultores familiares.

“O Garantia Safra vem para garantir uma renda mínima aos agricultores familiares do semiárido. Ele é destinado a quem plantou feijão, milho, mandioca, arroz e algodão.”, disse o secretário da Sedraf, Alexandre Lima.

Em janeiro deste ano, o Governo do Estado pagou R$1.822.026,00 referente à contrapartida do seguro aos 80 municípios que compõem Região I. Ao todo, estão sendo beneficiados 33.945 agricultores familiares do Rio Grande do Norte.

Os municípios que compõem a Região II são: Afonso Bezerra, Angicos, Barcelona, Bento Fernandes, Brejinho, Bom Jesus, Caiçara do Rio do Vento, Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Espírito Santo, Fernando Pedroza, Galinhos, Guamaré, Ielmo Marinho, Jaçanã, Jandaíra, Japi, Jardim de Angicos, João Câmara, Lagoa de Velhos, Lajes, Lajes Pintadas, Macaíba, Monte Alegre, Monte das Gameleiras, Nova Cruz, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pedro Avelino, Pureza, Riachuelo, Ruy Barbosa, Santa Cruz, Santa Maria, Santo Antônio, São Bento do Norte, São Bento do Trairí, São José de Campestre, São Miguel do Gostoso, São Paulo do Potengi, São Pedro, São Tomé, Serra Caiada, Serra de São Bento, Senador Elói de Souza, Serrinha, Sítio Novo, Taipu, Tangará, Touros, Várzea, Lagoa Danta, Caiçara do Norte e Passa e Fica.