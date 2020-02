Polícia registra ataques a tiros nos carnavais de Areia Branca e Governador

A Polícia Militar registra ataques a tiros nos carnavais das cidades de Governador Dix Sept Rosado, com três feridos, e em Areia Branca, com um morto, na noite desta segunda-feira, 23.

Na festa de Governador Dix Sept Rosado, o possível alvo dos atiradores era Rafael, que sofreu tiros no braço e no pescoço. Foram baleados também as pessoas de Ìcaro e Ricardo.



Neste caso, o comandante Humberto Hermógenes Pimenta, do II Batalhão de Policia Militar, informou que os suspeitos já foram identificados e informados ao delegado Rafael Arraes.

Quanto ao ataque na cidade de Areia Branca, a Polícia Militar informou que havia muita gente no largo do evento e não foi possível identificar o atirador.

A vítima, Márcio Freire, de Grossos, foi baleado e, apesar de ter sido socorrido ao hospital local, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele é de Grossos e não tem envolvimento.

Após este ataque, a festa foi finalizada. O caso será investigado pelo delegado Renato Oliveira, da Delegacia de Policia Civil de Areia Branca, que vai precisar da ajuda da população para identificar e prender o criminoso ou criminosos.