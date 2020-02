PRF realiza leilão de veículos retidos nos pátios do RN nesta sexta-feria, 28

Nesta sexta-feira (28) a Polícia Rodoviária Federal realizará o primeiro leilão do ano 2020, de veículos retidos no Rio Grande do Norte.

Serão leiloados automóveis e veículos de duas rodas, que poderão entrar em circulação pelo comprador ou serem destinados a sucatas.

Serão postos quase 600 veículos, distribuídos em 453 lotes, dentre eles 100 automóveis. Deste total, 338 estarão aptos a voltar a circular e os outros serão transformados em sucatas.

O edital do leilão foi publicado e está disponível no site do leiloeiro. Nele contém os detalhes dos veículos, os locais para a visitação, os lances iniciais, além de direitos e responsabilidades dos arrematantes. A maioria dos lotes estão com fotos disponíveis na mesma página.

Os lances já podem ser ofertados pela internet até o momento do leilão presencial, que ocorrerá no Rifóceles Praia Hotel, localizado na Rua Cel. Inácio Vale, 8847, Ponta Negra, Natal/RN.

O leilão terá início às 9h e segue até às 12h, com os Lotes 01 ao 226. Na segunda etapa, serão leiloados os lotes 227 ao 453, a partir das 13h.

Os interessados podem realizar visitação conhecer os veículos, ainda nesta quinta-feira (27), das 8h às 12h e das 13h às 17h, nos locais indicados no edital. É importante verificar em qual dos pátios está o lote de interesse do participante.





ENDEREÇOS PARA VISITAÇÃO:

01 ao 214, 413 ao 438 e 453: Pátio TRANSGUARD/NATAL – Localizado no Município de Natal/RN: AV. Industrial Francisco da Motta, s/n – Bairro: Bom Pastor;

Lotes: 215 ao 282 e 439 ao 452: Pátio da TRANSGUARD/CAICÓ – Localizado no Município de Caicó/RN: Br 427, km 102, vizinho ao Posto do Moinho, às margens da rodovia;

Lotes: 283 ao 412: Pátio da TRANSGUARD/MOSSORÓ – Localizado no Município de Mossoró/RN: AV. MOTA NETO S/N (EM FRENTE AO HOSPITAL SAO LUIZ) – Bairro: AEROPORTO.