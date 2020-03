“Continuamos abertos ao diálogo, garantindo reajuste de 12,88% para os professores”

O secretário de estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC-RN), professor Getúlio Marques, explicou Ele que o percentual proposto pelo MEC está acima da previsão da receita do Fundeb para 2020 no RN, mas que o governo continua dialogando com o Sindicato e garante o pagamento do reajuste, bem como do retroativo.