Polícia fecha fábrica caseira de armas em Passa e Fica e prende proprietário

A fábrica clandestina funcionava em uma casa, localizada na cidade de Passa e Fica, no Rio Grande do Norte. O proprietário do imóvel, Erinaldo Eugênio de Oliveira, conhecido como “Severino Ferreira”, de 53 anos, foi preso. No local foram encontrados espingardas de fabricação caseira, pólvora, chumbo, além de outros apetrechos.