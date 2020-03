Júri condena dupla de Areia Branca por tentativa de homicídio ocorrida em 2014

Na primeira sessão do Tribunal do Júri Popular de 2020, o Conselho de Sentença mandou uma mensagem clara de que não tolera as ações criminosas das facções , ao condenar dois acusados de tentativa de homicídio, em sua forma qualificada, em Areia Branca/RN.

Matheus Ramalho Moura de Oliveira, o Mirandinha, de 25 anos, e Lucas Santiago de Brito, o Zozó, de 25 anos, foram julgados nesta-feira, dia 3, por tentativa de homicídio contra Franscinildo Bernardo da Silva, o Coró, crime este ocorrido no início de 2014.

Por se tratar de homens perigosos, envolvidos com facções, o Ministério Público Estadual pediu e o Tribunal de Justiça do Estado determinou que o caso fosse julgado na Comarca de Mossoró, considerando que não haveria segurança para os julgadores em Areia Branca.

Em Areia Branca, segundo o Ministério Público Estadual, Mirandinha e Zozó tentaram mate Coró por vingança. Coró teria emprestado uma arma de fogo para outra pessoa atacar a facção deles. Na tentativa de mata-lo, atiraram sete vezes e mesma assim Coró sobreviveu.

A própria vítima contou aos policiais quem tentou mata-lo e os motivos. Na Polícia Mirandinha havia confessado, mas na Justiça ele disse que confessou mediante tortura. Já Zozó também negou participação no crime. Diz que é inocente e que não responde a outras processos.





O julgamento começou por volta de 9 horas. É que antes o presidente dos trabalhos precisou fazer o sorteio dos jurados da Primeira Reunião do Tribunal do Júri Popular em 2020. Concluído este sorteio, foi realizado outro, para selecionar os sete membros do júri desta terça-feira, dia 3.

Definido os sete jurados, o juiz Vagnos Kelly ouviu o depoimento dos dois réus e deu início os debates entre Ministério Público Estadual e os advogados de defesa. O MP pediu a condenação dos réus por tentativa de homicídio em sua foram qualificada.

Os advogados sustentaram a tese de negativa de autoria. Entretanto, os sete jurados decidiram pela condenação dos réus, dando uma mensagem clara que a sociedade não tolera mais esta guerra de facções entre já resultou em várias mortes, inclusive de inocentes.

Diante do que foi decidido, o juiz Vagnos Kelly leu a sentença de oito anos de prisão, em regime semi aberto, para cada um dos réus. Mirandinha voltou para a prisão, pois responde há vários outros crimes. Já Zozó passa a cumpri pena em regime semi aberto. Ele é cadeirante.

