Acusados do homicídio de Calleb vão a júri nesta quarta (4) em Mossoró

Às 8h30 desta quarta-feira (4) sentam no bandos dos réus do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Mossoró Geovani de Melo Nogueira e Jefferson de Melo Nogueira.

A dupla vai responder, diante do corpo de jurados, pelo homicídio do pequeno Antonny Caleb Bezerra de Moura, de 1 ano e sete meses, ocorrido no dia 4 de novembro de 2018, em frente a uma praça, no Dom Jaime Câmara.

No dia do crime, os réus estavam destinados a matar Francisco Iranilson Bezerra, pai de Caleb, devido a uma disputa de facções criminosas, mas acabaram matando a criança e deixando Débora Maria Bezerra de Sousa (mãe de Caleb e esposa de Iranilson) gravemente ferida com um tiro no pescoço.

No mesmo julgamento, Geovani e Jefferson também vão responder pela tentativa de homicídio de Iranilson e pela tentativa de homicídio por erro de execução de Débora.

No julgamento, o Ministério Público Estadual terá 2 horas e meia para formalizar a denúncia em plenário contra os dois acusados, se dirigindo diretamente aos jurados. A defesa terá tempo igual para arguir o que desejar em defesa dos réus.

Ao final dos debates, caberá ao juiz presidente dos trabalhos Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros, aplicar a pena, considerando o que foi decidido pelos sete membros do Conselho de Sentença na Sala Secreta.





ENTENDA O CASO

No dia 4 de novembro de 2018, por volta das 20h20, na Av. Antônio Bento, próximo da Praça do Bairro Malvinas, Mossoró/RN, Geovani de Melo Nogueira, conhecido por "Buxudo", Jefferson de Melo Nogueira, conhecido por "Bebu", e Lailtson Ferreira de Souza, conhecido por "Pequeno", que na época do crime era menor de 18 anos, tentaram matar Francisco Iranilson Bezerra, conhecido por "Nilsinho".

Apesar de alvejado com disparo de arma de fogo, Iranilson conseguiu escapar com vida da emboscada. Contudo, durante os disparos, os acusados atingiram Anthony Calleb Bezerra de Souza, de 1 ano e sete meses, que morreu ainda no local.

Já esposa de Iranilson, Débora Maria Bezerra de Souza, foi atingida com um disparo na região do pescoço e foi socorrida em estado grave para o Hospital Regional Tarcísio Maia.





