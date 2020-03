“Me acalma um pouco” diz Débora, sobre a sentença dos assassinos do filho, condenados a 51 anos de prisão, cada. Débora Maria estava com Calleb nos braços, quando os bandidos foram matar o marido dela, Francisco Iranilson, e por erro de execução, terminou tendo o filho assassinado, foi baleada e o marido também

Ao saber do resultado da sentença condenatória de 51 anos de prisão, em regime fechado, para os assassinos do filho, Débora Maria declarou: “Eu não esperava nada, realmente. Mas saber que não vou ver eles na rua nem tão cedo me acalma um pouco”, diz.



Débora Maria, que também foi baleada na ocasião que o filho foi assassinado com um tiro na cabeça, concedeu entrevista a jornalista Solange Santos, da SuperTV, ocasião que expressou sua dor e o que está fazendo para superar a perda do filho Calleb.

Veja mais.





Perguntado se considerou o resultado justo, Débora Maria disse: “eu não entendo de justiça, muito menos de homicídio. Aí não sei opinar por isso. Não sei se foi justo ou não”.

Os dois foram condenados por seis crimes: Homicídio qualificado contra Calleb, tentativa de homicídio qualificado contra Débora Maria, tentativa de homicídio qualificado contra Francisco Iranilson, tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo e aliciamento de menor.

É que o terceiro envolvido no caso é um menor.

Veja mais sobre o julgamento.

Assassinos de Calleb pegam juntos 102 anos de prisão

Lembra do caso Calleb: acusados vão a júri no dia 4 de março em Mossoró