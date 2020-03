Tribunal julga nesta quinta membro do PCC acusado de vingar morte de Calleb

O Tribunal do Júri Popular volta a se reunir no auditório do Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró, novamente para julgar crimes contra a vida ocasionado em função de uma guerra estúpida entre facções pelo controle do tráfico de drogas.

No caso em questão, o assassinato ou tentativa de homicídio não foi nas ruas de Mossoró, como foi o caso julgado na sessão de ontem e nem foi em cidade vizinha, como ocorreu no julgamento de terça-feira, 2. Desta vez o crime foi dentro da Cadeia Pública de Mossoró.

Antes de cometer este crime na Cadeia, o réu Fábio David da Silva Aquino, o Ceará, de 20 anos, foi quem comandou o rapto e o assassinato cruel e covarde da menina Geane de Melo Nogueira, de 12 anos, em vingança pelo assassinato de Anthony Calleb, em novembro 2018.

Nesta quinta-feira, 5, Fábio David, o Ceará, será julgado ao lado de Luana Carlos da Silva Santos, o Pedrinho do PCC, pelo assassinato de Jailson Marcelino dos Nascimento, que seria do Sindicato do RN, crime este ocorrido no dia 14 de junho de 2019, na Cadeia Pública.

Segundo o promotor de Justiça, Ceará e Pedrinho desconfiaram que Jailson era do Sindicato do RN e passaram a conversar com ele na cela até ter a confirmação. Quando conseguiram, Pedrinho deu um golpe mata leão na vítima e Ceará o sufocou com uma toalha molhada.

Os dois foram autuados em flagrante e nesta quinta-feira, 5, vão ser submetidos a julgamento popular pela sociedade Mossoró, que no julgamento desta quarta-feira, dia 4, deu uma demonstração clara que pune com muita firmeza crimes desta natureza.

O julgamento estava previsto de começar de 8h30, porém o advogado dos réus Giancarlo Barreto Nepomuceno, estava na Comarca de Assu e atrasou sua chegada ao Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró. Os trabalhos começaram de 9h30.

A previsão de conclusão do julgamento é na metade da tarde. Os trabalhos estão sendo presididos pelo juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros e o Ministério Público Estadual está sendo representado pelo promotor Italo Moreira Martins.