Manoel de Zé de Quina volta a São Miguel e preocupa a jovem Leonara Moura

Na manhã desta sexta-feira (6) a equipe do MOSSORÓ HOJE recebeu a informação que Manoel Ferreira, conhecido como Manoel de Zé de Quina, saiu do Hospital Psiquiátrico no qual estava internado e já está de volta à cidade de São Miguel.

Em 20 de janeiro deste ano, o homem praticou uma tentativa de feminicídio contra a universitária Leonara Moura, de 20 anos, por não aceitar a recusa da jovem em ter um relacionamento com ele.

Leonara contou que ficou sabendo que o agressor estava de volta à cidade nesta quinta-feira (5), através de pessoas de confiança.

“O que mais me preocupou foi o fato de saber desse ocorrido pela própria população, enquanto a família e o advogado do mesmo não teve a preocupação de me comunicar”, disse ela.

A jovem também informou que ainda nesta quinta recebeu a reformulação da medida protetiva, onde foi acrescentado a proibição da presença de Manoel no local de trabalho dela, mesmo que ela não esteja presente.

A primeira medida protetiva foi obtida por ela logo após quase ser morta por Manoel, medida essa que não intimidou o agressor, tendo ele voltado a rondar o trabalho da jovem.

Leonara, disse que se sente insegura com a volta de Manoel. “Estou nervosa. Estava tranquila em saber que estava segura. Agora a aflição e angústia voltaram. Um pouco de revolta com a justiça também. Mas torço para não vê-lo, contando com isso, me sinto um pouco aliviada, mas a tensão em sair na rua ou ir trabalhar, voltou”, disse.

Manoel de Zé de Quina estava internado desde janeiro, quando, diante da repercussão que o caso tomou, tendo sido mostrado pelo MOSSORÓ HOJE e pela Super TV, a própria família decidiu interná-lo no Hospital Psiquiátrico João Machado, em Natal.

Ainda não há informações sobre quem autorizou o retorno do homem.

